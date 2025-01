Wer sich dieser Tage im Flughafen von Mallorca aufhält, muss sich zuweilen ärgern, kommt aber auch aus dem Staunen nicht heraus. Im Hauptterminal, wo man die Koffer abgibt, hat sich am Dienstag eine dichte Staubwolke gebildet, wie die Pressestelle des Betreibers Aena gegenüber MM bestätigte. Auch der Fußboden war örtlich zentimeterdick bedeckt mit "polvo".

Laut der Zeitung "Diario de Mallorca" beschwerten sich inzwischen sogar Passagiere und Arbeiter über die Zustände. Angesichts der Dichte des Staubs hätten auch Fluggäste zeitweise Schutzmasken aufziehen müssen. Es handele sich nicht um optimale Arbeitsbedingungen, zitierte das Blatt Beschäftigte, die namentlich nicht genannt werden wollten.

An anderen Stellen des Airports sind indes große Veränderungen vernehmbar: Wer etwa am "Deutschen-Terminal" C ankommt, muss nunmehr bis zum Terminal D laufen, um dort in einem neu errichteten Glaskubus eine ebenfalls neue Rolltreppe zum Areal mit den Kofferbändern zu nehmen. Im letztgenannten Areal wurden bislang keine Veränderungen vorgenommen.

Die Sicherheitskontrolle wurde bereits vor Monaten verlegt und auch weiter vergrößert: Man muss nicht mehr vom Hauptterminal mit der Rolltreppe nach oben fahren, sondern kommt jetzt direkt hinter den Check-in-Schaltern dorthin. Der Duty-Free-Shop, durch den man früher immer gehen musste, wurde geschlossen, einen Ersatzbereich dieser Art gibt es momentan noch nicht.

Die umfangreichen Bauarbeiten sollen bis zum nächsten Jahr andauern, wie Aena gegenüber MM äußerte. Es ist geplant, auch Fluggaststeige zu erneuern und in sämtlichen Terminals weitere bauliche Eingriffe vorzunehmen.