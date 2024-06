Zum Start in den Tag erwartet uns morgens eine gemäßigte Temperatur von 21,2°C. Mit dem Tagesverlauf, steigt das Thermometer auf eine Tageshöchsttemperatur von 28,49°C. Am Abend wird es mit 26,63°C etwas kühler, bevor die Temperatur in der Nacht auf angenehme 22,03°C abfällt.

Angenehme Werte bei der gefühlten Temperatur

Obwohl die Temperaturen durchaus sommerlich sind, wird die gefühlte Temperatur morgens bei etwa 21,1°C, mittags bei 28,27°C, am Nachmittag bei 26,63°C und abends bei 22,22°C liegen. Die Wärme wird also nicht erdrückend sein, sondern durchaus angenehm.

Geringe Luftfeuchtigkeit und moderater Wind

Der 7. Juni bringt eine relative Luftfeuchtigkeit von 42% mit, was für ein trockenes Klima sorgt. Die Luftdruckbedingungen sind stabil und werden bei etwa 1017 hPa liegen. Der Wind kommt aus 116° Ost-Südost mit einer Geschwindigkeit von 7.67 m/s und Böen von 8,93 m/s.

Moderate Bewölkung, aber kein Regen

Mit einer Bewölkung von 40% ist es teilweise sonnig, teilweise bewölkt. Aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%, also dürfen wir einen trockenen, sonnigen Tag erwarten.

Genießen Sie diesen angenehmen, sonnigen Tag in Alcúdia. Das Wetter spielt mit, also lassen Sie es sich gut gehen!