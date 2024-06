Für alle, die den kommenden Wochenendausflug planen: Das Wetter in Palma wird extrem angenehm sein. Gemäß den neuesten Prognosen erwarten wir minimale Temperaturen von 18.86ºC und maximale Temperaturen von 27.06ºC.

Morgens frischer Start, nachmittags perfekt für einen Strandausflug

Morgens erwarten wir eine angenehme Temperatur von 19.17ºC, dies steigt im Laufe des Tages auf 25.51ºC an und sinkt am Abend leicht auf 25.28ºC. Nachts kühlt es sich auf 20.86ºC ab. Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 19.41ºC, tagsüber 25.45ºC, nachmittags bei 25.06ºC und in der Nacht bei 20.93ºC. Ideal für den Beginn des Tages mit einer Radtour, und um den Nachmittag am Strand zu verbringen.

Kein Regen, schwacher Wind und niedrige Wolkenbedeckung

Die Luftdruckverhältnisse liegen bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 51%. Der Wind weht aus 175º mit einer Geschwindigkeit von 4.38m/s und Böen von bis zu 5.45m/s sind zu erwarten. Überdies liegt die Wolkenbedeckung bei nur 2% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Perfekte Bedingungen, um das Beste aus dem Tag zu machen.

Machen Sie sich bereit für einen tollen Frühlingstag mit idealen Wetterbedingungen. Genießen Sie Palma!