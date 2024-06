Die erfrischenden Winde auf der spanischen Insel werden auch am kommenden 20. Juni durch die engen Gassen von Port d'Andratx wehen. Mit Temperaturen, die die 20 Grad Marke überschreiten, können wir uns auf einen herrlich milden Frühlingstag freuen.

Detaillierte Temperaturprognosen

Am frühen Morgen erwarten wir Temperaturen um die 22,29ºC. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen kontinuierlich an und erreichen einen Höhepunkt von 23,1ºC um die Mittagszeit. Am späten Nachmittag erwarten wir noch angenehme 23,5ºC, bevor die Temperaturen am Abend auf 22,16ºC fallen.

Wichtige Hinweise zur thermischen Empfindung und Luftfeuchtigkeit

Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei etwa 22,66 Grad, steigt im Laufe des Tages auf 23,32 Grad und erreicht am Nachmittag ihren Höhepunkt mit 23,86 Grad. Abends kühlt es leicht auf eine gefühlte Temperatur von 22,6 Grad ab. Zusätzlich beträgt der Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit 71%.

Wind und Wetterbedingungen

Der Wind wird voraussichtlich mit 10,99m/sek aus Richtung 204° wehen, mit Böen von bis zu 12,74m/sek. Die Nubosität beträgt 70% und die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt lediglich 0,85% - genug, um die Landschaft frisch zu halten, aber nicht genug, um Ihren Tag zu verderben.

Alles in allem, es wird ein wunderschöner Tag in Port d'Andratx. Vergessen Sie nicht, Ihren Sonnenhut und ein kühles Getränk mitzunehmen, wenn Sie die Schönheit dieses mallorquinischen Paradieses erkunden wollen.