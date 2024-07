Zum Beginn eines strahlenden Wochenendes in Cala Rajada erwartet die Bewohner und Besucher ein Klima, das fast zu gut ist, um wahr zu sein. Nach der aktuellen Wettervorhersage erwarten uns am 12. Juli 2024 eine Mindesttemperatur von 23.22ºC und eine Höchsttemperatur von 25.31ºC.

Mittlere Temperaturen zu Beginn des Tages

Der Morgen beginnt in Cala Rajada mit vorhergesagten 23.43ºC, während wir uns auf eine Tagesmitte von 25.12ºC freuen können. Am Nachmittag sinkt die Temperatur auf moderate 23.91ºC und endet mit 23.52ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperatur und allgemeine klimatische Bedingungen

Trotz dieser Temperaturen verwöhnt uns die Thermik mit angenehmen Gefühlstemperaturen von 23.97ºC am Morgen, 25.78ºC am Tag, 24.55ºC am Nachmittag und 23.94ºC in der Nacht. Die allgemeinen Wetterbedingungen sind ein Paradebeispiel für ein ausgezeichnetes Sommerklima, mit einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa und einer beträchtlichen Luftfeuchtigkeit von 80%.

Windsituation und Bewölkung

Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.81 m/s und Böen von bis zu 8.99 m/s, während er mit einer Richtung von 52º über uns weht. Die Wolkendecke hält sich mit 4% am unteren Ende des Spektrums mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%.

Im Großen und Ganzen bedeutet diese Vorhersage ideale Bedingungen für alle, die ihren Tag unter der Sommersonne von Cala Rajada verbringen wollen. Am Morgen, Tag oder Abend können die Einwohner und Besucher gleichermaßen das angenehm warme Wetter von Mallorca genießen, während sie durch die Gassen der Stadt schlendern oder sich in einem der vielen Restaurants und Cafés der Stadt eine Pause gönnen.