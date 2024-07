Ein weiterer wunderbarer Sommertag wartet auf die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa, dem malerischen Küstenparadies auf Mallorca. Die Wettervorhersage für den 25. Juli 2024 verspricht ideale Bedingungen für jede noch so ausgefallene Outdoor-Aktivität. Der perfekte Mix aus Sonnenschein, sanfter Brise und angenehmen Temperaturen verheißt, ein wahrer Genuss für jeden Wetterliebhaber zu werden.

Beeindruckende Temperaturspanne

Die thermischen Bedingungen sind sehr angenehm, mit einer minimalen Temperatur von 23.88ºC und einem maximalen Höchstwert von 28.83ºC. Der Morgen beginnt mit gemütlichen 24.07ºC, steigt am Tag auf 28.61ºC an, sinkt nachmittags auf erträgliche 27.54ºC und endet in der Nacht mit entspannenden 24.71ºC.

Behagliche Gefühlstemperatur

Hinsichtlich der gefühlten Temperaturen strahlt unser geliebtes Santa Ponsa eine wohlige Wärme aus. Morgens erwarten uns angenehme 24.31ºC, tagsüber fühlt es sich wie 29.87ºC an, etwas milder nachmittags mit 28.89ºC und abends und nachts mit einem Gefühl von 25.09ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Windverhältnisse

Der atmosphärische Druck liegt bei einem stabilen Wert von 1013 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei ungefähr 56% liegt. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 5.76m/s aus Richtung 154º und kann in Böen bis zu 5.93m/s erreichen. Der Himmel sollte klar bleiben, da die Wolkendecke 0% beträgt und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit.

Insgesamt ist es ein perfekter Tag in Santa Ponsa, der sich ideal für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten eignet, sei es ein entspannter Tag am Strand oder ein aufregender Ausflug in die Stadt. Vergessen Sie nicht, Ihre Sonnencreme mitzunehmen und das schöne Wetter in Santa Ponsa in vollen Zügen zu genießen!