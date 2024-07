In der idyllischen Gemeinde Sóller auf der Baleareninsel Mallorca darf man sich auf einen Tag voller Sonne und Hitze freuen. Am 27. Juli erwartet die Einwohner und Besucher von Sóller ein strahlend blauer Himmel, hohe Temperaturen und eine leichte Brise. Im Folgenden geben wir Ihnen die Details zum Wetter in Sóller.

Temperaturverlauf in Sóller Die Temperaturen in Sóller werden sich im Laufe des Tages angenehm warm gestalten. Der Tag beginnt bereits mit warmen 23,69ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erreicht das Thermometer seinen Höhepunkt mit 33,44ºC und bleibt auch am Nachmittag mit 32,08ºC auf hohem Niveau. In der Nacht kühlt es sich leicht ab und liegt bei angenehmen 25,07ºC. Den Tag über liegen die maximalen Temperaturen bei 34,37ºC und minimale bei 23,43ºC. Gefühlte Temperaturen Neben den tatsächlichen Temperaturen spielt auch das gefühlte Klima eine große Rolle bei unserem Wohlbefinden. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 23,97ºC, während sie tagsüber auf 33,62ºC ansteigt. Am Nachmittag empfinden wir die Temperatur bei etwa 31,88ºC, während sie in der Nacht auf etwa 25,12ºC sinkt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Neben den Temperaturen können auch andere meteorologische Faktoren einen Einfluss auf unsere Aktivitäten haben. Der Luftdruck liegt bei 1014 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 36%. Der Wind weht leicht mit 2,54m/s aus nordöstlicher Richtung (55º) und Windböen erreichen bis zu 3,26m/s. Trotz der Hitze ist mit 0% Niederschlagswahrscheinlichkeit kein Regen zu erwarten, die Wolkendecke bleibt klar bei 0%. Abschließend lässt sich sagen, dass Sóller am 27. Juli ein perfekter Ort für alle Sonnenanbeter ist. Genießen Sie die Wärme, nehmen Sie sich eine Abkühlung in einem der vielen Strände und entdecken Sie die wunderschöne Landschaft bei angenehm warmen Temperaturen.