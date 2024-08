Wenn wir über das Wetter in Port d'Andratx am 2. August 2024 sprechen, stoßen wir auf ein Szenario, das typisch für den Hochsommer auf Mallorca ist. Mit minimalen und maximalen Temperaturen, die sich zwischen 26.53ºC und 28.53ºC bewegen, verspricht der Tag ein perfektes Wetter für sonnige Outdoor-Aktivitäten. Der Himmel bleibt klar mit keiner Wolke am Himmel und keine Anzeichen für Niederschläge sind in Sicht. Der Wind hält sich zudem dezent im Hintergrund.

Genauere Informationen zu den Temperaturen Am Morgen beginnen wir bereits mit milden 26.53ºC, die sich im Laufe des Tages auf 27.9ºC erhöhen. Der Nachmittag erreicht schließlich mit 28.4ºC seinen Höhepunkt, bevor die Temperaturen in der Nacht wieder auf 26.74ºC abkühlen. Diese Werte gewährleisten tagsüber angenehme Wärme ohne Hitzewelle und sorgen für eine laue Sommernacht, die zum Verweilen einlädt. Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages Obwohl die gemessenen Temperaturen moderat sind, steigt das thermische Gefühl ein wenig höher. Am Morgen liegt es gleichauf mit der tatsächlichen Temperatur von 26.53ºC. Allerdings werden wir am Tag ein Gefühl von 30.6ºC und am Nachmittag sogar von 31.62ºC haben. Die Nacht kühlt sich gefühlt auf 29.5ºC ab. Damit ist es etwas wärmer als die gemessene Temperatur, aber immer noch in einem komfortablen Bereich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Neben den Temperaturen spielt natürlich noch Weiteres eine Rolle. Mit einem Atmosphärendruck von 1010 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 71% bleibt die Luft im Hafen von Andratx angenehm und nicht zu trocken. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.76m/s aus Richtung 358º, mit Sturmböen von bis zu 7.29m/s. Diese frische Brise wird eine wohltuende Erleichterung an diesem sonnigen Tag bieten. Insgesamt dürfen wir uns auf einen wunderschönen, sonnigen und entspannten Sommertag in Port d'Andratx freuen. Genießen Sie das Wetter!