Wie wir alle wissen, ist Mallorca für sein erfrischendes Klima und seine sonnigen Tage bekannt. Und wie erwartet, macht Santa Ponsa da keine Ausnahme. Lassen Sie uns einen Blick auf die Wettervorhersage für den 5. August 2024 werfen.

Die Temperaturen in Santa Ponsa

Mit minimalen Temperaturen von 24.62ºC und maximalen Werten von 29.65ºC ist der Tag optimal, um ein Bad im strahlend blauen Meer zu genießen oder einfach in der Sonne zu relaxen. Der Morgen beginnt mit erfrischenden 24.62ºC, steigt im Laufe des Tages auf 29.28ºC an und kühlt am Nachmittag leicht auf 28.38ºC ab. In der Nacht werden wir uns dank 25.85ºC auf eine angenehme Nachtruhe freuen können.

Gefühlte Temperaturen in Santa Ponsa

Das thermische Gefühl, also die wahrgenommene Temperatur, wird etwas höher sein. Am Morgen fühlt sich die Temperatur genau richtig an mit 25.15ºC, während des Tages kann es dann mit 30.88ºC schon ein wenig heißer werden. Am Nachmittag fühlen sich die 30.42ºC noch angenehm an und in der Nacht, bei einer gefühlten Temperatur von 26.48ºC, ist es perfekt für einen gemütlichen Spaziergang am Strand.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ebenfalls eine Rolle spielt der Luftdruck mit rund 1013 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei ca. 56%. Hierdurch entsteht ein angenehmes, ausgewogenes Klima. An diesem Tag kommt noch hinzu, dass der Wind mit einer Geschwindigkeit von ca. 4.63m/s aus einer Richtung von 184 Grad weht. Böen erreichen dabei Stärken von ca. 3.73m/s. Die Wolkendecke bleibt klar bei 0% und auch eine Regenwahrscheinlichkeit ist nicht gegeben. So können wir uns auf einen überwiegend sonnigen Tag freuen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Santa Ponsa an diesem Tag das perfekte Wetter für jegliche Art von Outdoor-Aktivität bietet. Ob Sie nun das kühle Nass des Meeres genießen, oder auf Entdeckungstour gehen möchten - der Tag verspricht nahezu optimale Bedingungen. Werfen Sie einen Blick auf das lokale Wetter, bevor Sie Ihre Pläne machen und genießen Sie Ihren Tag in Santa Ponsa in vollen Zügen.