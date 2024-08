Der Sommer hält Einzug in Port d'Andratx und zeigt sich von seiner schönsten und wärmsten Seite. Hochsommerliche Temperaturen kennzeichnen diesen wundervollen Tag auf der beliebten Baleareninsel Mallorca. Die Herrlichkeit des Tages erlaubt es den Bewohnern und Besuchern, das kristallklare Wasser, die idyllischen Landschaften und natürlich das mediterrane Klima voll und ganz zu genießen. Verschönert durch eine minimale Wolkendecke, schüttet die Sonne ihr bestes Sommerlicht über den Hafen von Andratx aus und verheißt ungetrübten Sommergenuss ohne jegliche Regenstörungen.

Vertikales Thermometer: Sonnenbaden garantiert

Die Temperaturen steigen beträchtlich und kündigen einen heißen Tag an. Ein schwüler Morgen beginnt mit 26.45°C, wobei das Thermometer im Laufe des Tages einen Höhepunkt von 29.17°C erreichen wird. Auch der Nachmittag bleibt mit 28.77°C warm, und die abendlichen Stunden erleben eine minimal kühlere Temperatur von 27.99°C. Ein perfekter Tag, um zu sonnenbaden und das glitzernde Meer zu genießen.

Gefühlte Hitze: Keine Abkühlung in Sicht

Die gefühlten Temperaturen bleiben stets höher als die tatsächlichen Werte, was auf die hohe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen ist. Morgens fühlen sich die erwarteten 26.45°C eher wie 31.49°C an. Diese Hitze bleibt den ganzen Tag über erhalten und erreicht nachmittags 31.4°C. Die Nacht bietet nur wenig Abkühlung und fühlt sich mit 30.52°C immer noch ziemlich warm an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Tropisches Ambiente

Der Tropenflair wird durch einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 61% unterstrichen. Zur vollständigen tropischen Atmosphäre trägt außerdem ein mäßiger Wind von 4.52 m/s bei, der sich aus 107° nähert und gelegentlich Böen von 5.31 m/s erreicht. Eine leichte Brise, die das schwül-heiße Klima etwas erträglicher macht.

Bringen Sie also Ihre Sonnencreme mit, ziehen Sie Ihre Badebekleidung an und genießen Sie den sonnengeküssten Tag, der Port d'Andratx verspricht. Es ist Zeit, die Schönheit des Sommers in voller Pracht zu erleben.