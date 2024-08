Cala Millor, ein beliebter Urlaubsort auf der traumhaften spanischen Insel Mallorca, erwartet einen herrlichen Sommertag. Wir, Ihre lokalen Wetterexperten, haben für Sie die Wetterdaten ganz genau unter die Lupe genommen. Es zeichnet sich ein sonnenreicher Tag mit angenehmen Temperaturen ab, perfekt für einen erholsamen Strandtag.

Temperaturen: Warm, aber nicht zu heiß

Das Thermometer wird am Morgen schon angenehme 25.08ºC anzeigen. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf maximal 29.15ºC, bevor sie am Nachmittag auf 28.48ºC absinkt. Nach Sonnenuntergang können wir uns auf eine laue Sommernacht mit 26.39ºC freuen. Dabei bleibt die Temperatur immer im angenehm warmen Bereich und verhindert unangenehm heiße Zustände.

Gefühlte Temperaturen: Ein Tag zum Genießen

Doch nicht nur die gemessenen, sondern auch die gefühlten Temperaturen sind von Bedeutung. So wird uns der Morgen mit 25.42ºC erfrischen, am Tag wird es mit 30.68ºC etwas heißer. Der Nachmittag bleibt mit 30.05ºC konstant, bis die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 26.39ºC absinkt. Ein ideales Wetter, um die Schönheit Cala Millors in vollen Zügen zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein harmonisches Ensemble

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls günstig. Mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1018 hPa und einer angemessenen Luftfeuchtigkeit von 56% sorgt die Wetterlage für ein angenehmes Klima. Der Wind weht mit durchschnittlich 5.16 m/s und in Richtung von 60º, mit Böen, die 4.85 m/s erreichen können. Dadurch wird die Luft nicht stickig und das Mittelmeerklima bleibt in perfekter Balance. Die Wolkendecke bleibt klar (0% Bewölkung) und die Regenwahrscheinlichkeit ist null. Ein traumhafter Tag, um das Mittelmeer zu genießen!