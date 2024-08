Das mediterrane Tiefdruckgebiet, die sogenannte Dana, hat auf Mallorca Spuren hinterlassen. Dieses atmosphärische Unwetter-Phänomen sorgte am Mittwoch für heftige Regenfälle und starke Sturmböen auf der Insel und wird voraussichtlich auch an diesem Donnerstag weiterhin zu spüren sein. Das staatliche Wetteramt Aemet hat aufgrund der intensiven Niederschläge, die für teils spektakuläre Bilder gesorgt haben, für die gesamte Insel die Warnstufe Orange, für den Norden sogar Stufe Rot, aktiviert.

Die Serra de Tramuntana gehörte am Mittwoch zu den am stärksten betroffenen Gebieten. In einigen Dörfern dieser Gegend kam es zu schweren Gewittern mit teils heftigem Wind und Niederschlägen. Während die gesamte Insel in Alarmbereitschaft war, richtete das Unwetter besonders im Gebirge Verwüstungen an und hinterließ beeindruckende Bilder, die zweifellos viral gehen werden.

In Andratx bildete sich über den Gewässern des Hafens eine Windhose, die von mehreren Anwohnern aufgenommen wurde. Das Bild ist beeindruckend, da dieses Phänomen über dem Meer sichtbar ist. Gleichzeitig waren die Straßen in dem Dorf aufgrund der starken Regenfälle völlig überflutet, was vielen Anwohnern das Verlassen des Hauses erheblich erschwerte.

Auch Sóller litt unter den Auswirkungen des Unwetters. Auf einem der Bilder ist zu erkennen, dass der Hafen von Port de Sóller kaum noch sichtbar ist. Zudem sind die Straßen komplett überflutet und unpassierbar. Das Wetteramt auf den Balearen hat mitgeteilt, dass dort auch an diesem Donnerstag in nur einer Stunde bis zu 50 Liter Wasser pro Quadratmeter und in zwei oder drei Stunden sogar bis zu 100 Liter fallen könnten.

Auch Bunyola wurde am Mittwoch von den starken Regenfällen heimgesucht. In einem der Videos ist zu sehen, wie das Wasser den Carrer Major der Gemeinde hinunterströmt. In Sineu wurden mehrere Stände auf dem örtlichen Straßenmarkt durch den Sturm in Mitleidenschaft gezogen.

Der heftige Wind und die Regenfälle zwangen die Verkäufer, ihre Verkaufsposten zu schließen, und die Besucher verließen den Markt aufgrund des schlechten Wetters fluchtartig.

Eines der beeindruckendsten Bilder, das die "Dana" hinterlassen hat, zeigt einen Wasserschwall in einem Hotel in der Cala Llamp (Port d'Andratx). Auf dem von Jose Córcoles eingesandten Video ist deutlich zu sehen, wie eine große Wassermasse die Treppen und Rampen des Hotels hinunterströmt, bis sie die Küste erreicht und dabei intensive Wasserfälle bildet, die den Durchgang von Menschen vollständig verhindern.