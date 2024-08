Die malerische Kulisse von Port d'Andratx startet in einen weiteren wunderschönen Sommertag, diesen 16. August 2024, umgeben von Wärme und Komfort. Die Sensation eines leicht kühlen Meereshauches dürfte die Bewohner und Besucher am heutigen Tag erfreuen, dabei sollte man unbedingt eins auf dem Wetterradar behalten: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 100%, was für einen unerwarteten aber willkommenen Wechsel in der hitzigen Augustzeit sorgen könnte.

Thermometer spielt Sommermelodie: Die Temperaturen des Tages Das Thermometer wird heute seine ganz eigene Sommermelodie spielen. Mit einer minimalen Temperatur von 24.33ºC und einer maximalen Temperatur von 26.89ºC, lässt sich an der Wetterfront eine milde spanische Brise erwarten. Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 24.78ºC, die sich am Tag auf bis zu 26.8ºC steigern. Der Nachmittag glänzt mit milden 25.87ºC, während die Nachttemperatur bei 25.6ºC liegt. Gefühlte Temperaturen: Ein Tanz zwischen Realität und Empfindung Mitunter spielt unsere Haut ihren eigenen geheimen Song, und die Temperaturen, die wir fühlen, können von dem abweichen, was das Thermometer anzeigt. So liegt das thermische Gefühl am Morgen bei angenehmen 25.38ºC. Im Laufe des Tages fühlt es sich mit 28.24ºC etwas wärmer an als es tatsächlich ist. Der Nachmittag und die Nacht halten sich mit gefühlten 26.37ºC und 26.07ºC ebenfalls über der tatsächlichen Temperatur. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: weitere Kapitel im Tagebuch des Wetters Neben Temperatur und gefühlter Temperatur spielt die Atmosphäre ihre eigene Rolle im Orchester des Wetters. Heute dürfen wir einen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66% erwarten. Der Wind wird uns mit einer Richtung von 15º eine sanfte Brise von 7.45m/s bereiten, welche in Böen bis zu 8.46m/s ansteigen kann. Mit einer Wolkendecke von 59% könnte der ein oder andere Stimmungshimmel heute auf uns warten. So ist das Wetter für unseren geliebten Port d'Andratx heute - Sommerwärme, gepaart mit erfrischender Brise und eventuellen kühlenden Regentropfen. Genießen Sie den Tag, egal ob am Strand, im Café oder im eigenen Heim. Bleiben Sie sicher und navigieren Sie klug durch den Regen, falls er uns erreichen sollte.