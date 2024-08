Inmitten der Hochsaison empfängt die malerische Region Santa Ponsa auf Mallorca die Sonnenanbeter mit einem klaren Himmel. Die Temperaturen sind ideal für einen entspannten Strandtag oder eine entspannende Erkundung der Insel. Die Prognosen versprechen perfekte Bedingungen für einen unvergesslichen Sommer.

Ein Temperaturüberblick

Die Temperaturen sind für einen emblematischen Sommer auf Mallorca typisch und äußerst angenehm. Die minimale Temperatur beträgt erfrischende 24.54ºC und steigt auf einen angenehmen Höchstwert von 28.51ºC. Der Morgen beginnt mit behaglichen 24.54ºC, während die mittäglichen Temperaturen auf 28.21ºC steigen. Der Nachmittag bietet eine etwas mildere Temperatur von 27.75ºC, und die Nacht kühlt auf angemessene 26.3ºC ab.

Das gefühlte Thermometer

Aber wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Das ist oft der Schlüssel zu unserer Wettererfahrung. Am Morgen erwartet uns ein thermisches Gefühl von 25.06ºC. Tagsüber steigt dies auf sommerliche 29.65ºC und bleibt auch am Nachmittag mit 29.29ºC recht hoch. In der Nacht kühlt es sich, genau wie die tatsächliche Temperatur, auf 26.3ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir können auch einige Daten zur Atmosphäre bereitstellen. Der atmosphärische Druck beträgt stabile 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 59%. Mit dem Wind ist es ziemlich ruhig; Die Geschwindigkeit beträgt 4.55m/s mit Böen von bis zu 4.64m/s in einer Richtung von 242º. Es wird also einen leichten, aber erfrischenden Brisen geben. Außerdem zeigt die Wettervorhersage eine Wolkendecke von 0% und eine Regenwahrscheinlichkeit von genau 0%, was bedeutet, der Himmel wird klar und strahlend blau sein.