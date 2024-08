In Palma de Mallorca hält der Sommer noch an, ohne seine ganz heißen Temperaturen zu zeigen. Der 30. August 2024 wird ein typischer Spätsommertag auf der Insel sein: leichter Regen, angenehme Temperaturen und eine erfrischende Brise prägen das Wetterbild. Trotz der Regenschauer lohnt es sich immer, den Tag draußen zu verbringen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei mäßigen 33% liegt. Doch wie genau sehen die Details der Wetterprognose aus?

Temperaturen: Sommerlich mit Abkühlungsphasen

Die Temperaturen für diesen Tag sind allesamt im sommerlichen Bereich. Den niedrigsten Wert erreicht das Thermometer am Morgen mit angenehmen 22.51ºC. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf bis zu 30.77ºC, bevor sie am Nachmittag auf erträgliche 29.34ºC fällt. Selbst in der Nacht bleibt es warm mit einer Temperatur von 24.73ºC.

Gefühlte Temperaturen: Von frischer Frühe bis laue Nacht

Das von der Wetterprognose angezeigte thermische Gefühl entspricht in etwa den realen Temperaturen. So fühlt es sich am Morgen mit 22.83ºC ähnlich an, wie die realen 22.51ºC vorhersagen. Tagsüber und nachmittags liegen die gefühlten Temperaturen bei 30.76ºC bzw. 29.98ºC. Für die Nacht ist ein etwas wärmeres Gefühl von 25.14ºC prognostiziert.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein sommerliches Gesamtpaket

Abgerundet wird das Wetterbild durch einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 41%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.8m/s aus Richtung 131º und kann Böen von bis zu 7.74m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 100%, was der angekündigten leichten Regenwahrscheinlichkeit entspricht.

Alles in allem erwartet Palma de Mallorca ein angenehmer Sommertag mit Erfrischungsfaktor. Trotz der Wolkendecke und der leichten Regenschauer bleibt es sommerlich warm und ein Aufenthalt im Freien kann weiterhin genossen werden. Genießen Sie den Tag und vergessen Sie nicht, einen Regenschirm griffbereit zu haben!