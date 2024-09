Das idyllische Küstenstädtchen Cala Millor ist bekannt für sein ausgewogenes Klima, und der kommende 3. September wird insofern keine Ausnahme bilden. Das Wetter wird mäßig bewölkt sein, mit Temperaturen, die angenehm um die 25°C bleiben. Eine detaillierte Vorhersage für das Wetter in Cala Millor am 3. September 2024 sieht dann wie folgt aus:

Temperaturvorhersage für Cala Millor am 3. September

Die Temperaturen in Cala Millor werden am 3. September recht stabil bleiben. Die minimal erwartete Temperatur wird 23,78°C sein und die maximale Temperatur wird 26,76°C erreichen. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 23,78°C, im Laufe des Tages steigt die Temperatur leicht an auf 26,33°C, am Nachmittag sinkt sie leicht auf 25,91°C und in der Nacht wird sie sich bei 24,97°C einpendeln.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor am 3. September

Die gefühlten Temperaturen in Cala Millor werden morgens etwas höher sein als die tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 24,28°C spüren, tagsüber wird sie auf 26,33°C steigen und nachmittags wird sie auf 26,41°C ansteigen. Für den Abend und die Nacht können wir in Cala Millor eine gefühlte Temperatur von 25,53°C erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Millor am 3. September

Am 3. September wird in Cala Millor ein Atmosphärendruck von 1014 hPa mit einer Luftfeuchtigkeitsrate von 66% erwartet. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,86 m/s aus Richtung 48° wehen und die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5,52 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 26% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 13%, was bedeutet, dass der Tag überwiegend trocken sein sollte.

Abschließend können alle, die am 3. September 2024 in Cala Millor sind, einen angenehm milden und mäßig bewölkten Tag erwarten, perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten, die Sie planen könnten.