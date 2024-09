Herzlich willkommen zu unserer detaillierten Wetterprognose für Sóller am 6. September 2024. Im Herzen Mallorcas liegt eine charmante Stadt, die sich heute seit Tagesanbruch unter vereinzelten Wolken präsentiert. Freuen Sie sich auf milde Temperaturen, eine sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit und eine frische Brise, die durch die Stadt weht.

Temperaturen: Zwischen sommerlicher Wärme und nächtlicher Frische

Der wärmste Tag des Jahres ist längst vorbei, aber Sóllers Thermometer zeigt immer noch sommerliche Spitzenwerte: Mit einer maximalen Temperatur von 29.29ºC am Nachmittag, lädt der Tag zum Erkunden der umliegenden Natur ein. Der kühlste Wert wird am Morgen mit 20.39ºC erwartet. Nach diesem frischen Start klettern die Temperaturen auf 27.8ºC am Tag, um am Nachmittag noch einmal auf 28.1ºC anzusteigen. Die Nacht bringt uns dann mildere 23.45ºC.

Gefühlte Temperaturen: Mild und angenehm einladend

Wenn es um die gefühlten Temperaturen geht, bietet Sóller ein wahrhaft komfortables Wettererlebnis. Der Morgen bringt gefühlte 20.68ºC, die perfekt für einen Frühspaziergang durch die charmanten Straßen der Stadt sind. Am Tag fühlt es sich aufgrund der sanften Brise mit 28.86ºC wärmer als die gemessene Temperatur an. Der Höhepunkt wird am Nachmittag mit gefühlten 29.16ºC erreicht, bevor die Nacht einen milden Abfall auf 24.31ºC bringt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Kooperatives Zusammenspiel für ein ideales Klima

Das Wetter in Sóller wird durch einen atmosphärischen Druck von 1009 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57% stabilisiert. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.65m/s aus Richtung 126º und sorgt gelegentlich für Böen mit 4.23m/s. Trotz der 14%igen Bewölkung bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, sodass Sie einen trockenen und angenehmen Tag genießen können.

Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Tag in Sóller, unabhängig davon, ob Sie die historischen Stätten besichtigen, die exquisite Küche kosten oder einfach nur das entspannende Klima genießen möchten. Bleiben Sie dran bei uns für weitere Updates und detaillierte Wettervorhersagen.