Das Wetter in Palma zeigt sich zum Start der zweiten Septemberwoche von seiner feuchteren Seite. Dennoch bleiben die Temperaturen angenehm mild. Die Bewohner und Besucher Palmas können sich auf einen Tag voller mäßigem Regen einstellen - ein solcher Wetterumschwung ist typisch für die Jahreszeit auf der schönen Baleareninsel Mallorca. Den ganzen Tag über wird eine komplett bedeckte Wolkendecke erwartet, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100 Prozent.

Temperaturen: Von mild bis warm

Die vorhergesagten Temperaturen für den heutigen Tag variieren zwischen 22.5°C und 26.37°C. Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 23.65°C, am Tag steigt das Quecksilber auf bis zu 26.37°C, am Nachmittag kühlt es sich auf 24.89°C ab und in der Nacht können wir uns auf 24.28°C einstellen.

Gefühlte Temperaturen: Gemäßigtes Klima trotz Regen

Die gefühlten Temperaturen bleiben trotz des Regens angenehm. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 24.19°C, tagsüber bei 26.37°C, am Nachmittag bei 25.55°C und in der Nacht sinkt es auf 24.96°C. Es handelt sich also trotz des mäßigen Regens um ein gemäßigtes Klima, das ideal für Spaziergänge in der Stadt oder am Strand ist - natürlich mit passender Regenbekleidung.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein klassischer Herbsttag auf Mallorca

Die weiteren Wetterdaten sprechen ebenfalls für einen typischen Herbsttag auf Mallorca. Der atmosphärische Druck liegt bei 1011 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 74 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.68m/s aus der Richtung 167º, es werden aber auch Böen von bis zu 9.09m/s erwartet. Ein Tag also, an dem man zwar einen Schirm braucht, aber dennoch die milden Temperaturen auf der Insel genießen kann.