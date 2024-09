Der heutige Wetterbericht für Cala Millor verspricht einen wechselhaften Tag. Die bevorstehende Wetterbedingung wird als "starke Regenfälle" bezeichnet, daher ist es ratsam, gut auf Regenschirme oder andere regenfeste Ausrüstung vorbereitet zu sein. Beachten Sie die Regenwahrscheinlichkeit von 100%, was bedeutet, dass es sicherlich regnen wird.

Temperaturbedingungen

Die Temperaturen werden heute moderat sein, mit einer minimalen Temperatur von 22,6°C und einer maximalen Temperatur von 25,69°C. Aufgeteilt in Tageszeiten, erwarten wir morgens um die 23,84°C , tagsüber weiterhin konstante 23,72°C, nachmittags einen leichten Rückgang auf 23,55°C und schließlich eine Nachttemperatur von 23,15°C.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen leicht von den tatsächlichen ab. Morgens erwartet man ein thermisches Gefühl von 24,29°C, das sich tagsüber auf 24,34°C erhöht. Am späten Nachmittag wird es auf 24,13°C abfallen, und die Nacht wird mit etwa 23,82°C spürbar kühler sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 84% ist die Luftfeuchtigkeit recht hoch - was typisch für einen regnerischen Tag ist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6,95 m/s aus Richtung 174º wehen, wobei Böen von bis zu 8,93 m/s erwartet werden. Die komplette Wolkendecke von 100% unterstreicht die Tatsache, dass dies ein regnerischer Tag in Cala Millor wird. Zusammengefasst erwartet Cala Millor heute einen nassen und etwas kühlen Tag. Obwohl die Temperaturen angenehm sind, wird der starke Regen und die deutliche Wolkendecke viele Besucher wahrscheinlich davon abhalten, den Tag im Freien zu verbringen. Bleiben Sie also trocken und genießen Sie den einzigartigen Klang von Regentropfen auf dem Dach von Cala Millor.