Es erwartet uns ein wahrlich glänzender Tag in Port d'Andratx, dem entzückenden, kleinen Hafenort an der mallorquinischen Westküste. Der Himmel präsentiert sich völlig klar mit einer Wolkendecke von 0%. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 0%, ein perfekter Tag für alle Sonnenanbeter und -anbeterinnen, um diesen idyllischen Ort in vollen Zügen zu genießen.

Angenehme Temperaturen von früh bis spät Die Temperaturen bleiben über den gesamten Tag hinweg konstant angenehm. So zeigt das Thermometer am Morgen bereits 24.87°C an, während es am Nachmittag auf 24.19°C abkühlt, bevor die Nacht mit 24°C einkehrt. Der Tag erreicht sein Maximum von 25.57°C, da die Wärmewelle, die unseren gemütlichen Ort erreicht hat, Wärme bringt, die viele als die perfekte Balance zwischen Hitze und Kälte beschreiben würden. Das thermische Gefühl bleibt konstant Das gefühlte Wetter bleibt den ganzen Tag stabil, und obwohl die tatsächlichen Temperaturen variieren, bleibt das thermische Gefühl für uns beständig. Morgens können wir eine gefühlte Temperatur von 25.16°C erwarten, tagsüber ein leichtes Abkühlen auf 24.17°C, während der Nachmittag 24.47°C verspricht und die Nacht mit 24.41°C endet. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf einen angenehmen Prozentsatz von 65. Ein dezenter Wind wird uns zudem angenehme Brisen mit Geschwindigkeiten von 9.55m/s aus Richtung 307º bescheren, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 10.8m/s erreichen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns in Port d'Andratx ein herrlicher und sonniger Tag bevorsteht. Genießen Sie den klaren Himmel und die angenehmen Temperaturen während Sie die malerische Aussicht auf das Meer und die charmante Stadt genießen.