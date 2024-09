In Alcúdia erwartet uns am 12. September ein Tag mit leichtem Regen, der die Insel Mallorca in eine sanfte Melancholie kleidet. Obwohl die Sonne sich versteckt hält, bleibt es angenehm warm mit Höchsttemperaturen von bis zu 26,56ºC. Ein perfekter Tag, um sich in ein gemütliches Café zurückzuziehen und den sanften Regen auf das Stadtpflaster prasseln zu hören.

Temperaturen: Einen Hauch von Sommer trotz Regen Der Tag startet mit morgendlichen Temperaturen von 22,1ºC, steigt dann auf angenehme 26,38ºC am Mittag. Am Nachmittag kühlt es sich leicht ab auf 20,07ºC, und in der Nacht werden milde 19,6ºC erwartet. Trotz des Regens bleibt es somit relativ warm und auf jeden Fall oberhalb der 19,44ºC Marke, als Minimum des Tages. Gefühlte Temperaturen: Warm, aber nicht zu warm Die gefühlten Temperaturen sind nahezu identisch mit den tatsächlichen Werten. Morgens fühlt es sich an wie 22,19ºC , tagsüber wie 26,38ºC, am Nachmittag wie 20,2ºC und nachts nimmt es eine leichte Abkühlung auf 19,47ºC. Diese Temperaturen bieten eine willkommene Abwechslung zum heißen Sommer auf Mallorca und eine Einleitung in den milderen Herbst. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frischer Wind und moderater Druck Mit einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 52% ist die Luft recht ausgeglichen. Der Wind bläst mit 10,41 m/s in 312º Richtung, mit Böen von bis zu 12,3 m/s. Mit einer Wolkendecke von 98% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% ist es kein Tag für Sonnenanbeter, aber ein Tag, um die natürliche Schönheit Mallorcas bei einem leichten Regenschauer zu genießen.