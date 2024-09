Willkommen, liebe Leserinnen und Leser! Es ist an der Zeit, unseren Blick auf das Wetter in Cala Millor für den 14. September 2024 zu richten. Der Tag bringt ein recht gemischtes Wetter mit sich, von milden Temperaturen im Laufe des ganzen Tages bis hin zu leichtem Regen. Fast so, als würde die Natur uns daran erinnern wollen, dass wir uns langsam dem Herbst nähern.

Temperatur: Milder Temperaturenwandel

Wir starten den Tag mit gemessenen 18.57ºC am Morgen, während die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 22.59ºC ansteigen sollen. Am Nachmittag sinkt der Quecksilbergehalt nur minimal auf 22.19ºC, bevor wir am Ende des Tages eine eher milde Nacht mit 21.07ºC erwarten können. Mit einer minimalen Temperatur von 18.29ºC und einer maximalen von 23.01ºC eignet sich dieser Tag perfekt, um die bezaubernde Schönheit von Cala Millor zu genießen.

Gefühlte Temperaturen: erfrischend, Tag und Nacht

Die gefühlten Temperaturen ähneln den tatsächlichen Temperaturen recht stark, womit für angenehmes Wetter gesorgt ist. Mit morgendlichen 18.1ºC, 22.18ºC am Tag, 21.82ºC am Nachmittag und schlussendlich nächtlichen 20.69ºC kann man den Tag durchaus als erfrischend bezeichnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: gemäßigtes Wetter

Wir verzeichnen einen Atmosphärendruck von 1021 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 49%. Für alle, die sich von solcherlei Zahlen nicht beeindrucken lassen, bedeutet das: Es wird ein eher trockener Tag mit nur mäßiger Luftfeuchtigkeit erwartet. Der Wind weht mit durchschnittlich 6.77m/s aus einer Richtung von 5º und Böen können Spitzen bis zu 6.16m/s erreichen - ein leichtes Lüftchen, das für eine angenehme Brise sorgt. Die Wolkendecke beträgt 43% und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 36%, was auf leichtere Regenschauer hindeutet. Alles in allem, ein ziemlich gemischter Wettertag wartet auf uns in Cala Millor, also denken Sie daran, Ihre Pläne dem Wetter entsprechend anzupassen! Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag in der traumhaften Landschaft von Cala Millor. Bleiben Sie uns treu und verpassen Sie nicht unsere täglichen Wetterupdates!