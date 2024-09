Zu Beginn des Herbstanfangs zeigt sich das Wetter auf der wunderschönen Insel Mallorca von seiner besten Seite. In Palma de Mallorca erwartet uns laut aktuellen Vorhersagen ein Tag mit nur wenigen Wolken und angenehmen Temperaturen. Die Wolkendecke wird dabei nur 16% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%, ideal also für alle Aktivitäten im Freien, sei es ein fauler Tag am Strand oder eine Wanderung entlang der malerischen Küste.

Die Temperaturen im Überblick Die Temperaturen zeigen sich absolut angenehm und ausbalanciert. Am Morgen erwacht die Stadt mit milden 19.05ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer dann auf erfreuliche 24.85ºC und am Nachmittag kühlt es auf wohlige 23.4ºC ab. In der Nacht erwarten uns dann immer noch angenehme 19.72ºC, ideal zum Ausgehen und den Abend zu genießen. Die minimale Temperatur wird dabei 18.23ºC betragen und die maximale erreicht 25.02ºC. Wie es sich über den Tag anfühlen wird Die gefühlten Temperaturen werden durchgehend noch etwas angenehmer sein. Morgens werden wir 19ºC genießen dürfen und im Laufe des Tages steigt dieses Gefühl auf erfrischende 24.62ºC an. Am Nachmittag fühlt sich die Luft mit 23.23ºC an und die Nacht zaubert uns mit gefühlten 19.6ºC ein Lächeln ins Gesicht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auch in Sachen Wind und Luftfeuchtigkeit zeigt sich Mallorca von seiner besten Seite. Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 47%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.46m/s und kommt dabei aus Richtung 187º. Böen können dabei auf 5.25m/s ansteigen. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Tag in Palma de Mallorca und hoffen, dass Sie das Beste aus diesem fantastischen Wetter machen können, egal ob Sie im Urlaub, auf Geschäftsreise oder ein glücklicher Einwohner dieser herrlichen Insel sind! Genießen Sie das traumhafte Klima und erleben Sie einen unvergesslichen Tag!