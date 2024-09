Heute erhalten Sie aus erster Hand die aktuellste, genaueste und detaillierteste Wettervorhersage für Cala Millor am 20. September 2024. Die sonnenverwöhnte Insel Mallorca begrüßt Sie in Cala Millor mit einem mäßig bewölkten Himmel. Erwarten Sie tagsüber und in die Nacht hinein angenehme Temperaturen, ohne Regenrisiko. Genießen Sie den Tag mit unserer detaillierten Vorhersage, die Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.

Der Temperaturentrend des Tages Am heutigen Tag können Sie sich auf erfreuliche Temperaturen freuen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19.54ºC und 21.95ºC über den Tag verteilt. Den kühleren Morgen beginnen wir mit 19.54ºC, während am Tag 21.79ºC erreicht werden. Der Nachmittag wird mit 21.64ºC ebenso angenehm sein und die Temperatur sinkt abends auf 20.93ºC. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Wie fühlen sich diese Temperaturen nun tatsächlich an? Am Morgen könnte es sich ein wenig kühler anfühlen mit der gefühlten Temperatur von 19.27ºC. Über den Tag erwärmt sich die "gefühlte" Temperatur auf bis zu 21.51ºC, wobei der Nachmittag ebenfalls mit 21.48ºC gemessen wird. Bereiten Sie sich auf eine angenehme Nacht mit einer gefühlten Temperatur von 20.85ºC vor. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Der heutige Tag verspricht mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa stabiles Wetter. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 57% - gerade das richtige Maß für Haut und Haar. Für diejenigen, die die sanfte Meeresbrise genießen möchten, kann der Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.31m/s aus einer Richtung von 113º wehen. Bereiten Sie sich auf Windböen von bis zu 4.98m/s vor. Trotz der Bewölkung von 34%, ist das Risiko von Regen heute bei 0%, also genießen Sie den Tag unter dem teils bewölkten Himmel von Cala Millor.