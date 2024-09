Einem überwiegend bewölkten Himmel zum Trotz, steht uns in Alcúdia ein relativ milder Herbsttag bevor. Mit Temperaturen, die sich zwischen 21,22ºC und 26,92ºC bewegen, zeigt sich das Wetter auf Mallorca von seiner besten Seite. Hierbei sind feine Abschattierungen im Tagesverlauf zu erwarten, die von einem frischen Morgen zu einem milden Nachmittag übergehen, bevor die Nacht uns wieder in angenehmere Temperaturen einhüllt.

Blick auf die Thermometerwerte

Der offizielle Temperaturverlauf für den 25. September lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein. Der Tag beginnt mit milden 21,34ºC am Morgen, steigt auf warme 26,8ºC am späten Vormittag und fällt auf angenehme 25,1ºC am Nachmittag. Doch der Tag endet nicht hier: Wie eine weiche Decke legen sich die 22,95ºC der Nacht um uns. Eine solche Gradation bei der Temperatur verspricht einen ausgewogenen Tag, der sowohl zum Verweilen im Freien als auch zu körperlichen Aktivitäten einlädt.

Das gefühlte Klima durch den Tag

Neben den reinen Zahlen spricht auch das thermische Gefühl für sich: Am Morgen werden wir 21,2ºC fühlen, während es tagsüber auf 26,82ºC ansteigt. Der Nachmittag bringt uns mit gefühlten 25,05ºC eine dezente Abkühlung, bevor die Nacht mit 23,29ºC ausklingt.

Wind, Feuchtigkeit und Luftdruck: die unsichtbaren Faktoren

Die unsichtbaren Faktoren, die unser Wettergefühl beeinflussen, sind für den Tag wie folgt vorausgesagt: Der atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa, während die Luftfeuchtigkeit 42 Prozent erreicht. Ergänzt wird dieses Ensemble durch eine Windstärke von 8,95m/s, die aus Richtung 235º weht und Böen von bis zu 11,37m/s mit sich bringt. Trotz einer Wolkendecke von 81 Prozent bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, sodass wir einen überwiegend trockenen Tag erwarten dürfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 25. September in Alcúdia einen perfekten Tag für alle darstellt, die das milde Wetter Mallorcas genießen möchten. Ungeachtet der bewölkten Bedingungen ist es ein Tag, der sowohl für Aktivitäten im Freien als auch zum Entspannen geeignet ist.