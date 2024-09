Wir blicken auf den Wetterbericht für den 25. September 2024 in Cala Rajada, an der traumhaften Küste von Mallorca. Nach einem üppigen Sommer kündigt sich an diesem Tag der Herbst mit leichtem Regen und milden Temperaturen an. Fans von erfrischenden Strandspaziergängen und gemütlichen Café-Besuchen in der Hafenstadt kommen auf ihre Kosten.

Temperaturwerte zwischen Sommer und Herbst Die Temperaturspanne des Tages reicht von einem angenehmen Minimum von etwa 20,95 Grad Celsius in den frühen Morgenstunden hinauf zu einem milden Tageshöchstwert von 26,31 Grad Celsius. Trotz des leichten Regens lädt die Temperatur am Tag mit rund 26,17 Grad zu Aktivitäten im Freien ein, während sie sich am Nachmittag auf 24,49 Grad einpendelt und in der Nacht schließlich auf 22,93 Grad Celsius abkühlt. Thermische Gefühle im Tagesverlauf Die gefühlten Temperaturen ähneln den tatsächlichen Werten. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 21,26 Grad, tagsüber erreicht es mit 26,17 Grad seinen Höhepunkt, bevor es nachmittags auf den kühleren Wert von 24,56 Grad abfällt. Bei Einbruch der Dunkelheit fühlen sich die etwa 23,32 Grad wärmer an als die tatsächliche Temperatur. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frischer Herbstwind Ergänzend prägt der Luftdruck von 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 41 Prozent das Klima an diesem Tag. Der Wind ist spürbar, aber mäßig, mit einer Geschwindigkeit von 11,78 m/s aus Richtung 232 Grad. Er bringt frische Böen mit sich, die eine Geschwindigkeit von bis zu 14,26 m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von 76 Prozent und einer Regenwahrscheinlichkeit von 48 Prozent lassen diese Bedingungen einen leicht regnerischen Herbsttag in Cala Rajada auf Mallorca erwarten.