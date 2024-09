Die wunderschöne Hafenstadt Cala Rajada auf Mallorca erfreut sich am 27. September 2024 eines klaren Himmels und mäßigen Temperaturen, die den Tag angenehm gestalten. Mit minimalen Temperaturen von 21,11ºC und maximalen Werten, die bis auf 25,22ºC steigen, bleibt der gesamte Tag gut für Aktivitäten im Freien geeignet. Der Morgen startet mit 23,16ºC, am Tag werden 24,85ºC erwartet, am Nachmittag sinken die Temperaturen auf 22,45ºC und in der Nacht kühlt es sich auf 21,11ºC ab.

Temperaturen: Von 21.11ºC bis 25.22ºC Mit minimalen Temperaturwerten von 21,11ºC zur Nachtzeit und maximalen Temperaturen bis zu 25,22ºC ist Cala Rajada ein perfekter Ort für Freiluftaktivitäten. Ob Strandbesuch, Wandern oder einfach nur beim Café ein gutes Buch lesen, das Wetter scheint perfekt zu sein. Gefühlte Temperaturen: Der Thermometer und die menschliche Wahrnehmung Das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich wahrgenommen wird, wird sogar etwas milder sein. Morgens wird es sich wie 23,57ºC anfühlen, während der Tag bei 24,85ºC liegt, der Nachmittag bei 22,21ºC und die Nacht bei angenehmen 21,03ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Mehr als nur Temperaturen Die weitere Wetterlage zeigt einen durchschnittlichen Atmosphärendruck von 1012 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 9,29 m/s aus 330º Richtung und könnte in Böen sogar bis zu 13,23 m/s erreichen. Damit bleibt der Tag insgesamt mild und angenehm, mit einer nahezu garantierten Trockenheit, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Genießen Sie also einen fantastischen klaren Himmel in Cala Rajada am 27. September 2024 - ein Tag, wie er perfekter nicht sein könnte.