Die Baleareninsel Mallorca zeigt sich auch zur Herbstzeit von ihrer gemäßigten Seite. Für den 29. September 2024 ist in Santa Ponsa ein Tag mit leichtem Regen erwartet, allerdings bei durchaus angenehmen Temperaturen. Leichter Regen mag sich für Urlauber zunächst weniger erfreulich anhören, doch zeigt der Wetterbericht, dass auch ein solcher Tag seinen ganz eigenen Charme auf der Insel entfalten kann.

Temperaturen: Milder Herbsttag mit maximalen 21,93°C

Der 29. September beginnt morgens mit 18,94°C und die Temperaturen steigen über den Tag hinweg auf eine Höchsttemperatur von 21,35°C an. Selbst der kühlste Punkt des Tages, die Nacht, verbleibt bei warmen 19,95°C. Wir befinden uns somit in einem sehr angenehmen Temperaturbereich, der die Insel auch bei leichtem Regen zu einem behaglichen Ort macht.

Gefühlte Temperaturen: Keine großen Abweichungen

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so liegen diese sehr nah an den tatsächlichen Werten. Morgens werden 18,9ºC, tagsüber 21,29ºC, nachmittags 21,24ºC und nachts 19,91ºC erwartet. Diese geringen Abweichungen sorgen für ein ausgeglichenes und angenehmes Wettergefühl über den gesamten Tag hinweg.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichter Wind und hohe Luftfeuchtigkeit

Die Atmosphäre an diesem Tag ist gekennzeichnet durch einen Luftdruck von 1024 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 67%. Der Wind wird mit 4,6 m/s aus 176º Richtung wehen und in Böen eine Geschwindigkeit von 4,77 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 88% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 29%. Ein leichter Wind sorgt für Spaziergänger am Strand für ein angenehmes Lüftchen und die hohe Luftfeuchtigkeit verspricht gute Erholung für Haut und Haare.

Auf Santa Ponsa wartet also am 29. September 2024 ein Tag mit leichtem Regen, aber durchweg angenehmen Temperaturen und erfrischendem Wind. Der Herbst zeigt sich auf Mallorca von seiner milden Seite und lädt auch bei dieser Wetterprognose zu entspannten Aktivitäten im Freien ein.