Ein stürmisches Regengebiet hat in der Nacht zum Donnerstag Mallorca erreicht, bei Warnstufe Gelb wurde das Meer gehörig aufgepeitscht. Die Temperaturen sackten von spätsommerlichen 24 Grad am Mittwochabend auf deutlich unter 20 Grad am Donnerstagmorgen. Der ursprünglich recht böige Wind flaute im Laufe des Tages ab.

In den kommenden Tagen stabilisiert sich das Wetter wieder, die Warnstufe Gelb wird dann nicht mehr gelten: Es wird zwar mit deutlich niedrigeren Höchstwerten um nur noch 24 bis 25 Grad gerechnet, doch der Wind soll nur schwach wehen, wobei die Sonne dominiert. Ab Sonntag soll ein Schwall warmer Luft die Werte wieder Richtung 28 und sogar Grad treiben. Ähnliche Nachrichten Der Herbst setzt sich fest: Nachtkälte lässt Menschen auf Mallorca frösteln Der Mittwoch war ausgesprochen warm, sogar die 30-Grad-Marke wurde örtlich gerissen: In Artà wurden 30,7 Grad gemessen, in Sa Pobla 30,3 und an der Balearen-Universität 30,4 Grad. An vielen anderen Orten lagen die Temperaturen nur knapp unter 30 Grad, etwa in Son Servera oder in Sineu. Ob die angekündigte recht stabile Phase von längerer Dauer ist, ist noch unklar. Im Oktober ist es nicht unüblich, dass sich immer mal wieder Herbststürme bilden, die mitunter mit erheblichen Regenmengen verbunden sind.