Die Balearen-Delegation der Staatlichen Meteorologischen Agentur Aemet meldet, dass einige Gemeinden auf Mallorca heute bis zu 30 Grad erreichen werden. Konkret kündigen die Experten Intervalle von hohen Wolken ab diesem Nachmittag an. Die Temperaturen werden im Vergleich zu den Vortagen ansteigen und mindestens bei 25 Grad liegen, wobei die höchsten Werte im Norden der Insel zu erwarten sind. Üblicherweise ist es zur aktuellen Jahreszeit etwas kühler.

Mit der neuen Woche kommt am Montag ein Wetterumschwung, der sich ausdrückt in wolkigen Abschnitten und Nebel, auch am Morgen. Die Temperaturen bleiben in etwa gleich. Der Wind weht mäßig aus südlichen Richtungen, an den nördlichen Hängen des Tramuntana-Gebirges teilweise stark. Über Nacht wird von der spanischen Halbinsel eine Wetterfront auf die Balearen kommen und sie am Dienstagmorgen erreichen. Dabei ist mit gelegentlichen, lokalen Schauern zu rechnen, die von Gewittern begleitet werden können. Abschnittsweise treten Wolken auf.

Die Meteorologen betonen auch, dass es in der gleichen Nacht auch zu starken Windböen kommen kann, vor allem auf der Ostseite des Tramuntana-Gebirges. Aus diesem Grund gilt ab Montag, 19.00 Uhr, die gelbe Warnstufe für starke Windböen in diesem Gebiet. Die nächtlichen Temperaturen werden den aktuellen sehr ähnlich sein, während die Tageswerte sinken werden. Der Wind wird den Angaben von Aemet nach mäßig und zeitweise stark aus West und Südwest wehen.

