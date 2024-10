Wie wir feststellen konnten, wird es am 9. Oktober 2024 in Port d'Andratx, der gemütlichen und malerischen Hafenstadt Mallorcas, einen Tag mit überwiegend bewölktem Himmel geben. Dennoch verspricht das Wetter auf Mallorca angenehm mild zu bleiben, perfekt für einen Spaziergang entlang der Hafenpromenade oder einen gemütlichen Aufenthalt in einem der urigen Cafés der Stadt.

Die Temperaturentwicklung des Tages Die milden Temperaturen halten sich konstant über den Tag. Die Tageshöchsttemperatur beträgt angenehme 22.96ºC, während die Mindesttemperatur kaum darunter liegt bei 22.41ºC. Im Tagesverlauf erwarten wir am Morgen 22.82ºC, über Mittag 22.84ºC, am Nachmittag 22.71ºC und in der späten Nacht 22.78ºC. Der Großteil des Tages wird daher durch angenehm gleichbleibende, moderate Temperaturen geprägt sein. Das Gefühl der gefühlten Temperaturen Trotz der Wolken fühlt sich die Temperatur sogar etwas wärmer an. Morgens liegt die gefühlte Temperatur bei 23.14ºC, tagsüber steigt sie leicht auf 23.29ºC, nachmittags fällt sie auf 23.1ºC und in der Nacht liegt sie bei 23.28ºC. Somit fühlt sich das Wetter durchgehend warm und komfortabel an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Den gesamten Tag über bleibt der atmosphärische Druck stabil bei 1008 hPa. Die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 81% liegen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 9.48m/s aus Richtung 217º wird für leichte Brisen sorgen, mit Böen von bis zu 12.26m/s. Die Bewölkung wird etwa 78% betragen, jedoch wird die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegen, also kein Regen zu erwarten. Wir hoffen, dass diese genauen Wetterinformationen Ihnen helfen, Ihren Tag in Port d’Andratx voll und ganz zu genießen!