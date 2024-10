Mit einem gemäßigten Klima erweckt Mallorca, insbesondere Port d'Andratx, am 11. Oktober 2024 zu einem weitgehend mild-bewölkten Tag und behauptet sich ein weiteres Mal als idealer Ort für jeden, der Sonne und Meer in einer atemberaubenden Landschaft sucht. Wir können einen Tag mit mäßiger Bewölkung erwarten, wobei die Wolken nicht genug sind, um den herrlichen blauen Himmel Mallorcas zu verdecken. Die Wetterbedingungen sind perfekt für diejenigen, die die warme Mittelmeersonne lieben, aber dennoch ein bisschen Schatten zu schätzen wissen.

Temperaturen: Mitten im Herbst angenehm mild

Am 11. Oktober können wir in Port d'Andratx eine minimale Temperatur von 20,73°C und eine maximale Temperatur von 22,65°C erwarten. Am Morgen beginnen wir den Tag mit einer Temperatur von rund 20,83°C, die auf 22,34°C am Tag ansteigt und dann am Nachmittag auf 22,13°C abkühlt. Sobald die Sonne untergeht, können wir eine angenehme Nachttemperatur von 21,54°C erwarten.

Gefühlte Temperaturen: Ruhige und ausgewogene Wärme

Die gefühlten Temperaturen bleiben nah an den realen Temperaturen. Am Morgen haben wir ein thermisches Gefühl von 20,59°C, das auf 22,17°C am Tag ansteigt und gegen Nachmittag auf 22,36°C weiter klettert. Intuitiv kühlt es in der Nacht auf angenehme 21,73°C ab. Insgesamt erwarten wir einen ausgewogenen Tag ohne große Temperaturschwankungen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein typischer Herbsttag auf Mallorca

Der atmosphärische Druck förderlich für leichte Bewölkung beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich bei 59% liegen. Wir begegnen einer milden Brise, welche aus einer Richtung von 184° weht und eine Geschwindigkeit von 6,05 m/s erreichen wird. Gelegentlich können Böen von 6,16 m/s erwartet werden. Trotz der anwesenden Wolken werden wir keine Regenschauer erleben, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt.