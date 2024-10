In diesem Artikel informieren wir Sie über das bevorstehende Wetter in Santa Ponsa, Mallorca am 12. Oktober 2024. Die Wetterbedingungen für diesen Tag zeigen überwiegend eine Wolkendecke ("nubes") - mit einem bedeckten Himmel, der trotzdem milde Temperaturen und keinerlei Niederschlag bietet. Dabei reichen die prognostizierten Temperaturen von minimal 19.89ºC in den frühen Morgenstunden bis zu einem Maximum von 22.75ºC in der Mittagszeit. Für Herbstliebhaber bietet Santa Ponsa also genau das richtige Wetter!

Die genauen Temperaturen Am frühen Morgen erwartet uns eine milde Temperatur von 19.95ºC, die sich im Laufe des Tages auf angenehme 22.67ºC erhöhen wird. Der Nachmittag bietet mit 21.59ºC weiterhin Warm und der Abend kühlt sich nur leicht auf 20.68ºC ab. Perfekte Temperaturen also, um die Insel zu erkunden, ohne ins Schwitzen zu kommen. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen weichen wie so oft geringfügig von den tatsächlichen Werten ab. Am Morgen fühlt es sich mit etwa 20.09ºC angenehm mild an. Im Verlauf des Tages steigt die gefühlte Temperatur leicht auf 22.77ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 21.82ºC abfällt. In der Nacht fühlt es sich dann bei etwa 21ºC noch angenehm warm an. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 68 ist das Wetter trotz der Wolken sehr angenehm. Der Wind wird leicht mit einer Geschwindigkeit von 4.64m/s aus Richtung 143º wehen. Böen erreichen eine Geschwindigkeit von 4.66m/s, was nur leicht stärker ist. Die Wahrscheinlichkeit für Regen an diesem Tag ist, trotz der dichten Wolkendecke von 99%, gleich null. Dieser Artikel bietet Wetterinformationen, die speziell für den 12. Oktober 2024 in Santa Ponsa, Mallorca, vorbereitet wurden. Wir hoffen, dass Sie die Informationen nützlich finden und Ihren Tag entsprechend planen können. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal für weitere Wetterupdates zu abonnieren!