Mitte Oktober nähert sich das Wetter in Port d'Andratx einer leicht kühleren, dennoch milden Temperatur. Ein leichter Regen ist angekündigt, was die übliche strahlende Sonne von Mallorca angenehm abkühlt. Die Wolkendecke liegt bei 85% und die Wahrscheinlichkeit von Regen beträgt volle 100%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.56m/s in Richtung 128º und wir erwarten Böen von bis zu 7.8m/s.

Temperaturen

Das Thermometer wird eine Mindest- und Höchsttemperatur von 19.69ºC bzw. 21.98ºC anzeigen. Während des Tages folgt das Temperaturprofil einem konstanten Auf und Ab: Der Morgen begrüßt uns mit ungefähr 19.81ºC. Im Verlauf des Tages wird es ein wenig wärmer, mit Tageshöchsttemperaturen von etwa 21.98ºC. In den Abendstunden können wir mit einer milden Temperatur von 21.46ºC rechnen, und nach Sonnenuntergang kühlt es sich auf erfrischende 20.25ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich dieser Tag an? Obwohl das Thermometer auf weniger als 22ºC hinweist, wird das Gefühl in den unterschiedlichen Tagesabschnitten leicht abweichen. Morgens wird es sich etwa wie 19.99ºC anfühlen. Tagsüber könnten Sie einen leichten Anstieg auf 22.14ºC verspüren. Am Nachmittag sollte sich das Thermometer wieder etwas abkühlen und es wird sich wie 21.59ºC anfühlen. Gegen Mitternacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 20.34ºC.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Was die Atmosphärenbedingungen angeht, so messen wir einen Druck von 1024 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 73% liegt. Dies könnte für eine leicht drückende Stimmung sorgen, insbesondere wenn man den Faktor Wind berücksichtigt. Die Böen erreichen eine Spitze von 7.8m/s, was zu einer merklichen Bewegung in der Vegetation führen kann. Man könnte also sagen, dass der Wind eine besondere Frische in diesen etwas feuchten und regnerischen Tag bringt! Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, genießen Sie den frischen Wind und lassen Sie sich vom leichten Regen nicht abhalten, das wundervolle Port d'Andratx zu erkunden!