Der schöne Badeort Cala Rajada auf der idyllischen Insel Mallorca erlebt heute, am 22. Oktober 2024, einen Tag mit leichtem Regen. Sein mediterranes Klima zeigt sich jedoch trotz der Regenschauer recht mild mit Temperaturen, die sich zwischen 19.27ºC und 21.57ºC bewegen. Der Tag beginnt mit morgendlichen Temperaturen um die 19.59ºC und erreicht im Laufe des Tages ein Maximum von 21.57ºC. Am Nachmittag sinken sie auf ein angenehmes 20.64ºC und in der Nacht weiter auf 20.39ºC. Erwarten Sie also eine ziemlich konstante thermische Sensation mit nur geringen Schwankungen während des Tages.

Temperaturen im Detail: Eine Tagestour Mit einem erwarteten morgendlichen Temperaturwert von 19.59ºC läuten wir heute die kühleren Monate in Cala Rajada ein. Im weiteren Tagesverlauf erwärmt sich die Luft auf bis zu 21.57ºC, bevor sie am Nachmittag wieder sanft auf etwa 20.64ºC abkühlt. In der Nacht bleibt es dann mit einer Temperatur von 20.39ºC weiterhin mild. Gefühlte Temperaturen: Was Ihr Körper Ihnen sagt Trotz der gemäßigten Temperaturen, wird die gefühlte Temperatur leicht von den tatsächlichen Werten abweichen. Der Morgen begrüßt uns mit einer gefühlten Temperatur von 19.75ºC, gefolgt von einem wahrnehmbaren Hoch bei 21.69ºC tagsüber. Am Nachmittag und in der Nacht sind die gefühlten Werte mit 20.69ºC bzw. 20.47ºC ähnlich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die versteckten Akteure Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 73%. Diese Parameter sorgen für ein angenehmes Wohlfühlklima. Auch der Wind spielt eine Rolle in unserem Wetterbericht und kommt mit einer Geschwindigkeit von 5.97m/s aus einer Richtung von etwa 121º. Mit Böen von bis zu 6.77m/s wirkt er sich allerdings kaum auf die gefühlte Temperatur aus. Trotz einer Wolkendecke von nur 9% besteht heute eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%, daher sollten Sie unbedingt einen Regenschirm einpacken. Soweit unrere Prognose für das heutige Wetter in Cala Rajada. Behalten Sie bei der Planung Ihres Tages diese Wetterbedingungen im Hinterkopf! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag.