Der Herbst zeigt sich auf unserer schönen Insel Mallorca von seiner feuchten Seite. Für den kommenden 23. Oktober prognostizieren wir in Cala Millor leichtes Regenwetter. Aber keine Sorge: mit Temperaturen zwischen angenehmen 18 und 21 Grad Celsius bleibt es dennoch mild.

Temperaturen im Detail

Den Anfang des Tages starten wir mit erwarteten 18.41ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwärmt es sich auf voraussichtlich 20.61ºC. Am Abend können wir mit einer Temperatur von ungefähr 18.92ºC rechnen und in der Nacht kühlt es sich auf 18.19ºC ab. Tatsächlich bleibt die Temperatur damit während des gesamten Tages in einem vergleichbaren Bereich.

Gefühlte Temperaturen

Trotz des leichten Regens fühlt sich das Wetter angenehm mild an. Mit einer gefühlten Temperatur von 18.5ºC morgens, leichten 20.66ºC tagsüber, rund 18.96ºC nachmittags und behaglichen 18.31ºC in der Nacht bietet der Tag eine wohltuende Konstanz.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1026 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt erwartete 74%. Ein leichter Wind aus Richtung 21º sorgt mit 5.22m/s vielleicht für etwas Abkühlung und kann in Böen bis zu 6.17m/s erreichen. Trotz des Regens lässt sich also ein Spaziergang durch unsere schöne Gegend nicht ausschließen.

Zum Abschluss noch eine Information zur Wolkendecke und Regenwahrscheinlichkeit: Mit 20% bleibt der Himmel überwiegend klar. Die Wahrscheinlichkeit für den erwarteten leichten Regen beträgt allerdings 90%, halten Sie also Ihren Schirm bereit.