Gewisse Veränderungen der Jahreszeiten sind unvermeidlich und erlauben uns, die Schönheit der Natur in all ihrer Vielfalt zu schätzen. Doch obwohl das Wetter am 25. Oktober 2024 in Cala Rajada, eines der malerischsten Orte auf Mallorca, mäßig bewölkt sein wird, wird dieses Mallorca-Juwel nichts von seiner verzaubernden Schönheit einbüßen.

Ein Blick auf die Thermometerwerte Für jene, die begehren, den Charme von Cala Rajada bei gemäßigten Falltemperaturen zu genießen, ist 25. Oktober 2024 der perfekte Zeitpunkt. Die Temperatur wird minimal auf 18.41ºC und maximal auf 21.5ºC steigen. Am Morgen treffen wir auf ein gemütliches 18.45ºC und tagsüber bietet uns das Thermometer angenehme 21.18ºC. Am Nachmittag werden wir uns an einem milden 20.8ºC erfreuen und in der Nacht wird das Quecksilber auf 19.98ºC fallen. Doch, wie wird es sich anfühlen? Wir Meteorologen wissen, dass Zahlen nur die halbe Geschichte erzählen können. Deshalb sprechen wir oft vom "thermische Gefühl", welches uns mehr Informationen darüber gibt, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlen wird. Am Morgen wird das thermische Gefühl 18.47ºC betragen, während es tagsüber mit 21.18ºC, nachmittags mit 20.97ºC und nachts mit 20.15ºC fast identisch zur gemessenen Temperatur sein wird. Wie steht es um Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind? Zum kompletten Wetterprofil gehört natürlich auch, dass wir den atmosphärischen Druck betrachten, der bei 1018 hPa liegen wird. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 70% liegen, ein typischer Wert für die Insel in dieser Jahreszeit. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.96m/s aus Richtung 157º wehen und Böen werden mit einer Geschwindigkeit von 4.85m/s erwartet. Abschließend bleibt zu bemerken, dass die Wolkendecke 33% betragen wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 12% liegt. Trotz dieser Vorhersage empfehlen wir dennoch, einen Regenschirm parat zu haben - nur für den Fall. Wir hoffen, dass Sie diesen Tag in Cala Rajada in vollen Zügen genießen werden, egal ob Sie Einheimischer sind oder diese wunderschöne Küstenstadt nur besuchen! Bleiben sie sicher und genießen Sie das herrliche Herbstwetter auf unserer geliebten Insel Mallorca.