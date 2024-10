Die erste Novemberwoche auf Mallorca erwartet uns mit einem typischen Herbstklima. In der historischen Stadt Alcúdia, bekannt für ihr malerisches Mittelmeerflair, wird es gemäßigt regnen. Die Thermometer werden Temperaturen zwischen 19.51ºC und 20.71ºC anzeigen, was ein angenehmes Klima verspricht, trotz der nassen Bedingungen.

Temperaturentwicklung im Tagesverlauf

Schon der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 19.56ºC. Im Tagesverlauf erwärmt sich Alcúdia leicht auf 20.61ºC, bevor die Temperaturen am Nachmittag leicht auf 20.28ºC sinken. Die kühle Nacht bringt den Kälterekord des Tages mit 19.77ºC - immer noch hoch genug, um den späten Herbstabend zu genießen.

Das Gefühl auf der Haut: Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer zeigt zwar feste Zahlen an, doch das tatsächliche "gefühlte" Wetter hängt von vielen anderen Faktoren ab. Morgens fühlt es sich in Alcúdia an wie 19.95ºC. Tagsüber erwarten uns um die 20.97ºC und selbst der Nachmittag bleibt weich bei 20.71ºC. Und was die Nacht betrifft, fühlt es sich an wie gemütliche 20.1ºC.

Wind und Luftverhältnisse: Der Atem von Alcúdia

Zu der herbstlichen Frische gesellt sich ein Atmosphärendruck von 1021 hPa sowie eine hohe Luftfeuchtigkeit von 86%. Für diejenigen, die den frischen Wind lieben, Alcúdia bietet eine schöne Brise mit einer Geschwindigkeit von 7.77m/s in Richtung 79° und Böen von bis zu 10.5m/s. Der Himmel bleibt meist bewölkt - 68% Wolkendecke - und versichert mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% anhaltenden Regen.

Damit ist der 1. November in Alcúdia nicht nur ein Tag, um die Herbstschönheit Mallorcas zu genießen, sondern auch ein sanfter Beginn des Spätherbstes mit verspielter Melancholie des Regens. Packen Sie Ihren Regenschirm und Ihre wetterfeste Laune ein und machen Sie das Beste aus diesem wechselhaften Tag auf unserer wunderschönen Insel.