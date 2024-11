Das malerische Sóller auf Mallorca bereitet sich auf einen Tag mit mäßigem Regen vor. Trotz der bewölkten Aussichten bleiben die Temperaturen unangenehm mild und die Luftfeuchtigkeit ist dank des Nordostwindes moderat. Lasst uns tiefer in die Prognose für den 2. November 2024 eintauchen:

Temperaturen in Sóller: mild und stabil

Die Temperaturkonstellation im Laufe des Tages bleibt stabil. Morgens startet Sóller mit erfrischenden 17.29ºC, steigt tagsüber auf warme 23.41ºC und kühlt sich am Nachmittag auf angenehme 19.07ºC ab. Nachts kann man eine milde 18.21ºC erwarten. Die maximale Temperatur für den Tag wird bei 23.88ºC liegen.

Das wahrgenommene Thermometer: Eine subjektivere Perspektive

Wie wir alle wissen, treffen Temperaturmessungen nicht immer unsere tatsächliche Wahrnehmung. Das thermische Gefühl morgens wird bei 17.56ºC liegen, während es tagsüber 23.4ºC, nachmittags 19.3ºC und in der späten Abenddämmerung bei 18.49ºC sein wird. „Es ist nicht die Hitze, es ist die Feuchtigkeit“, oder?

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller: Ein Modeensemble

Der Atmosphärendruck wird bei standhaften 1019 hPa liegen. Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, so liegt sie bei einem gemäßigten Prozentsatz von 61%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.71m/s aus Richtung 76º wehen und Böen erreichen bis zu 5.39m/s. Es empfiehlt sich also, den Regenschirm festzuhalten und die Jacke gut zu schließen.

Abschließend weist eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% und eine Wolkendecke von 14% auf einen regnerischen Tag in Sóller hin. Trockene Zeiten könnten rar werden. Also packen Sie Ihre wetterfeste Ausrüstung ein und lassen Sie den Tag nicht ins Wasser fallen!