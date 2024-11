Die ersten Ausläufer der Unwetter, die am Dienstag und Mittwoch über Mallorca ziehen sollen, haben die Insel erreicht. Seit dem Mittag regnet es im Süden, Südwesten und Westen der Insel. Auch über der Mitte, dem Norden und dem Osten Mallorca liegen bereits dunkle Wolken, die auch hier bis spätestens zum Nachmittag teils ergiebigen Regen bringen sollen. Bis einschließlich Mittwochvormittag warnt das staatliche spanische Wetteramt Aemet mit Stufe Orange vor Unwettern.

Das Rathaus von Palma reagierte bereits auf die Empfehlungen der städtischen Zivilschutzkommission und schließt ab Dienstagnachmittag alle öffentlichen Parks und Gärten. Laut einer offiziellen Mitteilung des Rathauses wurde eine Koordination verschiedener städtischer Bereiche veranlasst, um auf die drohende Wetterlage vorbereitet zu sein.

Polizei kontrolliert, ob Sperrungen eingehalten werden

Das Infrastrukturamt wird die Schließung aller öffentlichen Parks und Grünanlagen, einschließlich des beliebten Bahnhofsparks Ses Estacions und des Wifi-Parks, sicherstellen. Die Lokalpolizei wird an den betroffenen Standorten vor Ort sein und kontrollieren, ob Evakuierungen erforderlich sind.

Zusätzlich wird angeordnet, den Paseo Marítimo zu schließen, sobald Windgeschwindigkeiten von mehr als 65 km/h erreicht werden. Die Polizei wird mögliche Sperrungen überwachen und den Fahrzeugverkehr gegebenenfalls umleiten. Anwohner werden im Falle einer Hochwassergefahr informiert.

Die Feuerwehr von Palma hat zudem angekündigt, die Wasserläufe und ihre Zuflüsse kontinuierlich zu beobachten und den Zustand regelmäßig an Bildungseinrichtungen und Gesundheitszentren in gefährdeten Zonen zu melden. Das Personal wird für die Dauer der Unwetterwarnung verstärkt. Die städtische Wasserversorgungsgesellschaft Emaya beteiligt sich ebenfalls an den Notfallmaßnahmen und stellt zusätzliche Pumpen und Gerätschaften zur Verfügung, um die Feuerwehr bei möglichen Einsätzen zu unterstützen.