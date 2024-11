Guten Morgen liebe Leser! Der Herbst hat definitiv seinen Einzug in die wunderschöne Stadt Sóller auf Mallorca gehalten. Am heutigen 14. November 2024 zeigt sich das Wetter überwiegend bewölkt. Trotz der Cloud-Decke, die etwa 60% des Himmels bedeckt, bleibt es trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt. Die hohen Luftfeuchtigkeitswerte von 80% und nur mäßige Windböen könnten jedoch zu frischeren Temperaturen führen.

Wir nehmen die Temperaturen unter die Lupe

Am heutigen Tag bewegen sich die Temperaturen in Sóller zwischen einer minimalen Temperatur von 12,57ºC und einem Maximum von 18,22ºC. Den Morgen beginnen wir mit einer erwarteten Temperatur von 14,68ºC. Zur Tagesmitte steigt die Temperatur leicht auf 17,85ºC an, während sie am Nachmittag auf 12,98ºC sinkt. Schließlich wird die Nacht in Sóller mit einer Temperatur von 12,6ºC mild sein.

Gefühlte Temperaturen: Ein wichtiger Aspekt

Das thermische Gefühl, das als gefühlte Temperatur bekannt ist und oft vom tatsächlichen Temperaturwert abweicht, wird sich im Laufe des Tages wie folgt verändern: Morgens registrieren wir ein thermisches Gefühl von 14,61ºC, während die gefühlte Temperatur tagsüber auf 17,78ºC ansteigt. Am Nachmittag könnten Sie ein thermisches Gefühl von 12,47ºC verspüren, das bis in die Nacht auf 12,19ºC absinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Wetterfaktoren

Die unsichtbaren Faktoren unseres Wetters sind nicht zu unterschätzen: Ein atmosphärischer Druck von 1020 hPa und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 80% prägen das heutige Wetterbild. Zusätzlich wird der Wind mit eine Geschwindigkeit von 5,56 m/s aus Richtung 60º wehen, mit Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8,14 m/s erreichen können. Ein idealer Tag, um die Schönheit von Sóller zu genießen, denken Sie daran, Ihren Regenschirm zu Hause zu lassen, aber eine leichte Jacke könnte hilfreich sein!