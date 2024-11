Heute möchten wir Ihnen die detaillierte Wettervorhersage für Santa Ponsa, eine der Perlen Mallorcas, für den 16. November 2024 präsentieren. Die Bedingungen deuten auf einen himmerl voller Wolken hin, dennoch bleiben wir von Regen verschont. Damit bietet der Tag perfekte Bedingungen, um die atemberaubende Landschaft Santa Ponsas bei milden Temperaturen zu erkunden.

Erwarte sanfte Temperaturen

Der Thermometer wird heute Werte zwischen angenehmen 14,91°C am frühesten Morgen und maximalen 19,46°C im Laufe des Tages anzeigen. Genau aufgeschlüsselt erwartet uns ein kühler Morgen mit 14,91°C, eine moderate Erwärmung auf 18,79°C am Tag, ein leichter Rückgang auf 17,64°C am Nachmittag und schließlich eine abendliche Abkühlung auf 16,01°C in der Nacht.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Nicht immer stimmen die tatsächlichen Temperaturen mit unserem Körpergefühl überein. Heute wird es sich morgens etwa so anfühlen, als hätten wir 14,39ºC, tagsüber 18,45ºC, nachmittags 17,37ºC und nachts 15,7ºC. Also bereiten Sie sich auf einen im Großen und Ganzen gemäßigten Tag vor, der zum Genießen des Freiluftlebens einlädt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es ist auch wichtig, andere Elemente wie Luftdruck und Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen, die das allgemeine Wettergefühl beeinflussen können. Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa stabil bleiben, während die Luftfeuchtigkeit im Durchschnitt 66% beträgt. Mit einem mäßigen Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 4.62 m/s aus 88º weht und Böen von bis zu 5.83 m/s erreicht, kann man ein angenehmes Lüftchen erwarten.

Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Wolkendecke heute bei stolzen 100% liegen wird, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0! Also lassen Sie sich nicht vom wolkenreichen Himmel abschrecken und genießen Sie Ihren Tag in Santa Ponsa in vollen Zügen.