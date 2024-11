Der Sonntag, 17. November 2024, wird Sie in Santanyí mit überwiegend bewölktem Himmel begrüßen. Obwohl im Süden Mallorcas die Sonne ein wenig schüchtern zu sein scheint, wird sie uns hin und wieder durch die Wolken scheinen. Für diejenigen, die das volle Inselerlebnis mit der sanften Brise des Meeres und kühleren Temperaturen genießen möchten, ist dieser Tag ein Geschenk.

Über die Temperaturen

Die Temperaturen in Santanyí bewegen sich in einem milden Rahmen. Wir erwarten eine Mindesttemperatur von 15.51ºC und eine Höchsttemperatur von 19.52ºC. Der Morgen wird mit um die 15.62ºC gemäßigt beginnen, und während des Tages wird das Quecksilber auf angenehme 18.87ºC steigen. Am Nachmittag erwartet uns eine leichte Abkühlung auf 17.08ºC, und in der Nacht wird das Thermometer 16.6ºC anzeigen.

Das gefühlte Wetter

Aber wie werden sich diese Temperaturen wirklich anfühlen? Das thermische Gefühl oder die gefühlte Temperatur ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung des Wetters. Zur Tageszeit, wenn die Temperatur auf ihrem Höhepunkt ist, wird es sich anfühlen wie kuschelige 18.67ºC. Am Morgen, Nachmittag und in der Nacht werden etwa 15.61ºC, 16.91ºC und 16.46ºC erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kurz gesagt, wir kommen zu den nicht so sichtbaren, aber trotzdem fühlbaren Wetterbedingungen. Der Luftdruck wird bei 1019 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird bei 71%. Ein leichter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2.51m/s in Richtung 15º wehen, mit Böen von bis zu 2.32m/s. Trotz der 70%igen Wolkendecke, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null, für einen trockenen und komfortablen Tag.

Alles in allem bietet Santanyí am 17. November 2024 ein überwiegend bewölktes und mildes Wetter, ideal für alle, die das kühle Inselklima genießen möchten.