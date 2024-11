Wie wir in unserem aktuellen Wetterausblick berichten, können die Bewohner von Santanyí am 18. November 2024 mit mäßig bewölktem Himmel rechnen. Trotz der Wolkendecke verspricht der Tag angenehme Temperaturen, die ideal für einen Herbsttag auf der schönen Insel Mallorca sind.

Die Temperaturen im Detail

Die Temperaturen in Santanyí bleiben im gemäßigten Bereich. Am Morgen erwarten wir 15.53ºC, was perfekt für einen Spaziergang durch die Stadt ist. Am Tage steigen die Temperaturen auf bis zu 19.19ºC und bleiben am Nachmittag mit 17.51ºC immer noch angenehm. Am Abend sinken sie auf 16.71ºC, angemessen für eine Herbstnacht auf der Insel.

Gefühltesseratur für den ganzen Tag

Natürlich spielen auch die gefühlten Temperaturen eine Rolle und in Santanyí liegen sie im leicht wärmeren Bereich. Morgens fühlt es sich an wie 15.25ºC und tagsüber wie 18.91ºC. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei 17.27ºC, während es abends 16.53ºC sind. Insbesondere die gefühlten Temperaturen können den Tag über auf der südlichen Insel erheblich beeinflussen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Abschließend ein Blick auf zusätzliche atmosphärische Bedingungen. Der atmospärische Druck liegt bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 67%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.93m/s in Richtung 208º, mit Böen von bis zu 2.77m/s. Trotz der mäßigen Bewölkung beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0, sodass wir von einem weitgehend trockenen Tag ausgehen können.