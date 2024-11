Liebe Leserinnen und Leser, hier präsentieren wir Ihnen den Wetterbericht für Santa Ponsa, Mallorca am 18. November 2024. An diesem Tag erwartet uns in der charmanten Küstenstadt ein weitgehend bewölkter Himmel. Ungeachtet der Wolken ist kein Niederschlag vorhergesagt, was einen trockenen Tag verspricht.

Temperaturen

Die Lufttemperaturen schwanken zwischen einer angenehmen Mindesttemperatur von 15.65°C am Morgen und einer Höchsttemperatur von 19.05°C während des Tages. Am Nachmittag kühlt es sich auf 17.37°C ab und auch in der Nacht bleibt es mit 17.13°C mild.

Gefühlte Temperaturen

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so werden diese leicht unter den tatsächlichen Messwerten liegen. Die thermische Empfindung startet morgens bei etwa 15.11°C, steigt im Laufe des Tages auf bis zu 18.3°C und fällt am Nachmittag und in der Nacht auf etwa 17.09°C bzw. 16.94°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein stabiler Atmosphärendruck von 1019 hPa wird prognostiziert, wobei die Luftfeuchtigkeit bei 62% liegen wird. Auch am Windfront gibt es nichts Beunruhigendes zu berichten. Eine mäßige Brise wird mit einer Geschwindigkeit von 2.02m/s aus einer Richtung von 5º wehen, wobei Böen von bis zu 2.26m/s erreichen können. Somit sind die Bedingungen für alle, die den Tag im Freien verbringen möchten, geradezu ideal.

Egal, ob Sie einen gemächlichen Spaziergang am Strand von Santa Ponsa planen oder den Tag beim Golf verbringen möchten, das Wetter wird Sie in Ihrem Vorhaben nicht behindern. Vergessen Sie nicht, trotz der Bewölkung einen Schutz vor UV-Strahlen zu tragen und hydratisiert zu bleiben - selbst im November kann die Sonne in Mallorca überraschen.