Ein bewölkt-frischer Tag lässt sich auf ganz Mallorca erahnen, insbesondere in der Region Alcúdia. Mit "nubes" als vorherrschendem Wetterzustand, wird der 23. November 2024 allem Anschein nach ein Tag für die wärmere Garderobe sein. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf das erwartete Wetter werfen.

Temperaturen: Tagesübersicht

Die Thermometer in Alcúdia werden eine minimale Temperatur von 12.7ºC und eine maximale von 18.61ºC anzeigen. Wir erwarten am Morgen eine Temperatur von 12.74ºC, tagsüber wird sie sich auf etwa 17.42ºC erhöhen. Am Nachmittag sinkt sie leicht auf 15.66ºC und in der Nacht wird sie bei etwa 14.89ºC liegen.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer kann manchmal trügen. Daher möchten wir Ihnen die gefühlten Temperaturen mitteilen: Sie werden morgens etwa 11.98ºC, am Tag ungefähr 16.84ºC, am Nachmittag 15.11ºC und in der Nacht rund 14.37ºC spüren. Ziehen Sie sich also entsprechend an, um den Tag komfortabel zu verbringen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Tag wird von einem atmosphärischen Druck von 1026 hPa und einer relative Luftfeuchtigkeit von 62% gekennzeichnet sein. Der erwartete Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.19m/s wehen und in die Richtung 184º zeigen. Zudem kann es Böen von bis zu 6.32m/s geben. Die Wolkendecke wird sich auf einer Höhe von etwa 90% befinden, die Regenwahrscheinlichkeit weist indessen einen Wert von 0 auf.

Wir hoffen, dass Sie trotz des eher frischen und wolkigen Wetters einen schönen Tag in Alcúdia haben werden. Bleiben Sie gesund und vergessen Sie nicht, Ihre wetterfeste Kleidung mitzunehmen!