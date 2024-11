Willkommen zu den Wetteraussichten für den malerischen Port d'Andratx am 30. November 2024. Es erwartet uns ein Mischung aus sonnigen und leicht von Wolken durchzogenen Bedingungen, die sich in recht milden Temperaturen für diese Jahreszeit widerspiegeln.

Temperaturverlauf im Detail

Die Temperaturen in Port d'Andratx zeigen sich ausgesprochen moderat. So wird zum Tagesbeginn eine Temperatur von 16.61°C erwartet, die sich bis zum Mittag auf 17.6°C erhöht. Am Nachmittag kühlt es dann leicht auf 17.14°C ab, bevor die Nacht mit einer Mindesttemperatur von 15.96°C beginnt. Die maximale Temperatur des Tages liegt bei erfreulichen 17.7°C.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Trotz der bereits milden Temperaturen, wird das gefühlte Temperaturniveau im Laufe des Tages durchgehend dicht an den tatsächlichen Werten liegen. Morgens fühlt es sich auf der Haut mit 16°C an, gegen Mittag werden Sie dann eine leicht erhöhte gefühlte Temperatur von 16.98°C spüren. Im Verlauf des Nachmittags sinkt das Thermometer auf eine gefühlte Temperatur von 16.63°C, wobei es dann in der Nacht auf 15.75°C abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen tragen zur allgemeinen Wohlfühltemperatur bei. Wir erwarten einen stabilen Atmosphärendruck von 1026 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 60%. Ein leichter Wind von 3.65m/s wird aus Richtung 118º wehen, wobei Böen bis zu 3.93 m/s erreichen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 30. November 2024 ein typischer, gemäßigter Herbsttag in Port d'Andratx zu werden verspricht, ideal für einen entspannten Spaziergang am Ufer mit spektakulärer Aussicht auf die Bucht.