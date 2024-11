Ein klarer Himmel und milde Temparaturen empfangen die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx, einer bezaubernden mediterranen Enklave auf der balearischen Insel Mallorca, am ersten Tag des Dezembers 2024. Alle Wetterstationen erwarten einen Tag ohne Regen, mit einem Luftdruck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 73%, wobei der Wind aus Richtung 95º mit 2,27 m/s weht.

Temperaturschwingungen während des Tages

Die Temperaturen zeigen eine sehr geringe Schwankung im Laufe des Tages, ein typisches Zeichen für stabiles Wetter. Der Tag soll mit einer Temperatur von 15,23ºC beginnen und am Nachmittag den Höhepunkt von 16,78ºC erreichen. Die Temperatur sinkt auf 16,43ºC, wenn die Sonne untergeht und die Nacht hereinbricht.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der milden Temperaturen auf dem Thermometer, fühlen sich die Temperaturen in Port d'Andratx etwas anders an. Am Morgen werden Sie förmlich spüren, wie die Temperatur auf 14,92ºC sinkt. Der wärmste Teil des Tages wird sich nachmittags mit einer gefühlten Temperatur von 16,39ºC bemerkbar machen, während die Nacht eine gefühlte Temperatur von 16,14ºC mit sich bringt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeigt eine Stabilität mit einem Druck von 1026 hPa, und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 73%, was auf den Ozeanischen Einfluss hinweist. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 2,27 m/s in Richtung 95º wehen, mit Böen von bis zu 2,16 m/s. Somit haben wir geringe Winde, die kaum Auswirkungen auf die gefühlten Temperaturen haben.

Wie demnach zu sehen ist, präsentiert Port d'Andratx einen typischen Frühwintertag, der den Bewohnern und Besuchern gleichermaßen ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit vermittelt. Ein klarer Himmel mit nur 5% Bewölkung und der Abwesenheit von Regen erweckt eine friedliche Atmosphäre, die jeden Outdoor-Liebhaber oder jemanden, der die Naturschönheiten der Insel genießen möchte, sicher erfreuen wird.