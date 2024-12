Das Wetter in Cala Rajada am 10. Dezember 2024 verspricht einen Tag mit unbeständigen Bedingungen. Die Bewohner und Gäste des idyllischen mallorquinischen Küstenorts können mit leichtem Regen rechnen, während die Temperaturen sich tagsüber in einem gemäßigten Bereich bewegen. Trotz der feuchten Bedingungen bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 63% noch im erträglichen Bereich und der atmosphärische Druck hält sich stabil bei 1017 hPa.

Temperaturverlauf in Cala Rajada Die Temperaturen in Cala Rajada bleiben während des Tages leicht unter dem Dezemberdurchschnitt. Der thermometerführende Tag beginnt am Morgen mit gemäßigten 10.59ºC, steigt bis zum Mittag auf eine maximale Temperatur von 11.79ºC und fällt am Nachmittag auf angenehme 11.3ºC zurück. In der Nacht bleiben wir mit 11.41ºC in der milden Kategorie. Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada Trotz der tatsächlichen Werte können die gefühlten Temperaturen geringfügig abweichen. Erwarten Sie morgens eine gefühlte Temperatur von 9.51ºC, die tagsüber auf 10.67ºC ansteigt, nachmittags auf 10.29ºC absinkt und sich nachts bei 10.43ºC einpendelt. Kleiden Sie sich entsprechend der "gefühlten" Temperaturen an, um sich den ganzen Tag über angenehm zu fühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse in Cala Rajada Der atmosphärische Druck beträgt 1017 hPa, ein Standardwert für das Wohlbefinden. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit ist mit 63% durchschnittlich, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich klebrig oder benommen fühlen, gering ist. Der Wind aus 55º zeigt seine Präsenz mit einer Geschwindigkeit von 5.89m/s und Böen von bis zu 6.11m/s. Die Wolkendecke bleibt mit 81% ziemlich hoch, daher sollten Sie auf den 100% positiven Regenfaktor vorbereitet sein. Zusammenfassend bleibt das Wetter in Cala Rajada unbeständig und leicht regnerisch, aber mit gemäßigten und konstanten Temperaturen. Wie immer auf Mallorca, reicht eine leichte Kleidung in der Regel aus, um dem Wetter zu trotzen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Wintertag auf unserer wunderschönen Insel!