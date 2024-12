In der malerischen Küstenstadt Alcúdia, beehrt uns das Wetter am 16 Dezember 2024 mit sanften Tropfen, und einem milden Temperaturspektrum zwischen minimal 10.54ºC und maximal 15.09ºC. Die klimatischen Bedingungen umfassen einen leichten Regen, Morgen- bis Nachttemperaturen, die stets zweistellige Werte behalten und zu erwähnende Windgeschwindigkeiten und -richtungen in den Vordergrund rücken.

Details zu den gemessenen Temperaturen

Am frühen Morgen begrüßt Alcúdia seine Bewohner und Besucher mit 10.7ºC. Mit der Sonne am Zenit erreicht das Thermometer 14ºC, während es am Nachmittag auf 12.45ºC abkühlt. Während der Nacht halten sich die Temperaturen mit etwa 11.22ºC weiterhin mild. Diese Temperaturschwankungen innerhalb des Tages sind typisch für die Wintermonate in dieser Region.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Nicht immer spiegeln die tatsächlichen Temperaturen das tatsächliche Körpergefühl wider. Am Morgen kann das Thermometer zwar 10.7ºC anzeigen, jedoch wird das Körperempfinden eher bei 9.78ºC liegen. Während unserer Tageshöchsttemperatur von 14ºC werden wir uns eher wie bei 12.97ºC fühlen. Der Nachmittag und die Nacht werden mit 11.53ºC bzw. 10.28ºC wahrgenommen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterverhältnisse in Alcúdia am 16. Dezember weisen einen beträchtlichen atmosphärischen Druck von 1039 hPa auf. Unsere Feuchtigkeitsmessungen zeigen eine relative Luftfeuchtigkeit von 58%. Es besteht eine sensible Brise am Tage. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.26m/s und weist eine Böenstärke von 3.64m/s in der Richtung von 248º auf. Auch wenn eine Wolkendecke von 0% vorliegt, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 23%, daher sollte man einen Regenschirm nicht vergessen.

Fassen wir zusammen: Es sieht nach einem klassischen Wintermorgen in Alcúdia aus, mit einer erfrischenden Brise, leichten Schauern und Temperaturen, die mild genug sind, um einen Spaziergang zu genießen. Denken Sie daran, gut ausgerüstet zu sein und das herrliche Wetter von Mallorca zu genießen.